Михайлов заявил, что ЦСКА проявил высшее мастерство и хладнокровность в серии со СКА

Член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов считает закономерной победу московской команды в финальной серии Западной конференции над СКА (4-2).

«ЦСКА выиграл серию со СКА абсолютно закономерно. Москвичи проявили высшее мастерство, ответственность и хладнокровность. Они вновь показали все свои лучшие качества, особенно в последних двух матчах. А СКА этого сделать не удалось», — приводит «Чемпионат» слова Михайлова.

Также он поделился ожиданиями от финала плей-офф КХЛ, в котором армейцы сыграют с «Ак Барсом».

«Что будет в финале? Предстоящие игры покажут. Думаю, что может быть семь игр. Будет бой не на жизнь, а на смерть. Обе команды крайне неуступчивы, будут выкладываться на все сто процентов. По-другому просто быть не может. В заключительных противостояниях никогда не бывает фаворита. Шансы на титул у ЦСКА и «Ак Барса» абсолютно равны», — добавил двукратный олимпийский чемпион.

Финальная серия Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» стартует 17 апреля. Первый матч пройдет в Казани.