Рендулич рассказал, что с радостью принял решение продолжить карьеру в КХЛ
Хорватский новичок хоккейного клуба «Сочи» Борна Рендулич заявил, что с радостью принял решение продолжить карьеру в КХЛ и назвал свой переход отличным решением.
«Сочи» — классная организация. Все идет хорошо. Мне всего лишь 31 год, меня рано записывать в ветераны. Тем более что я чувствую себя на 22. Последние четыре года я демонстрирую свою лучшую форму. Потому таких вопросов даже не должно стоять. Покажу свой максимум в новом сезоне, уверен в этом. Пока я играл в Германии, однажды мне позвонил мой агент Алеша Пилко и спросил, хочу ли я продолжить карьеру в КХЛ. Я ответил: «Да, это интересно, почему бы и нет». В течение месяца он снова позвонил мне и предложил рассмотреть возможность подписать контракт с «Сочи». Для меня это был отличный вариант, я согласился. Со всеми одноклубниками уже пообщался. Мы живем достаточно близко друг с другом — на Имеретинке. Все ребята знают английский, со всеми комфортно общаться. Я знал, куда еду. Я уже играл в России, поэтому знаком с менталитетом россиян. Пробки? Нет, они меня не достают, ведь я не езжу здесь на машине», — приводит слова Рендулича РИА «Новости».
Рендулич выступал в КХЛ за «Витязь» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2022/23 форвард играл за немецкий «Адлер Мангейм», в составе которого набрал 41 (17+24) очко в 56 матчах.
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|Автомобилист
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|Адмирал
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|Ак Барс
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|5
|Амур
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|6
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|7
|Лада
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|8
|Металлург
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|9
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|10
|Сал. Юлаев
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|11
|Сибирь
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|12
|Трактор
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|1.09
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