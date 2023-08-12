Тамбиев — о прогрессе Серебрякова: «Вратарь играет хорошо тогда, когда команда системная и дисциплинированная»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, почему в его командах успешны голкиперы.

— В прошлом сезоне у «Адмирала» многое держалось на Никите Серебрякове. Насколько важно было сохранить его?

— Да, на Серебрякове многое закручено, но и другие ребята важны для меня. Это первый момент, чтобы другим игрокам, оставшимся в «Адмирале», было не обидно. Второй момент: посмотрите на команды, с которыми я работал в ВХЛ. «Динамо» Санкт-Петербург — Саша Самонов получает MVP плей-офф. На следующий год я ухожу в «Сарыарку». Эдик Рейзвих получает приз лучшему вратарю лиги. А еще была МХЛ и Илья Румянцев. Это был мой первый успех: «Динамо» выиграло бронзовые медали.

— Как удается так прокачивать вратарей?

— Вратарь играет хорошо тогда, когда команда системная и дисциплинированная. Когда все знают требования тренера. Что незаблокированным броском, проигранным стыком, борьбой или невыполнением системы тренер будет недоволен. А когда команда организованна, тогда и вратарь хорошо играет. В открытом бесшабашном хоккее с атаками туда-сюда — какой же вратарь справится? Никита еще любит все время быть в тонусе. Я посмотрел немного серию России и Белоруссии. Понятно, что россияне владели инициативой. А белорусы приедут в зону, какая-то контратака, бросок — что-то залетает. Никита был не в тонусе, немного холодный. Много нюансов. А в сборную Никита из какой команды попал? Из «Адмирала».

— Держали в голове план Б, если бы не договорились с Никитой?

— А как я могу держать план Б? В деньги я не лезу. Думаю, Вадим Игоревич Аверкин держал план Б. Защитник — штучный товар, а представляете — вратарь. Где найти его на рынке? Тем более сейчас сократили две легионерские вакансии. Вратарей нет на рынке.

— Расстались с Александром Лазушиным из-за того, что Павел Хомченко моложе и перспективнее?

— Во-первых, Хомченко. Во-вторых, Цыба — первый воспитанник, прошедший через «Тайфун», который подписал контракт с «Адмиралом». Да, он пока на позиции третьего вратаря. Школа «Тайфун» молодая. Это ее первый воспитанник. Если бы мы подписали Лазушина, то где бы Цыба совершенствовался? Пришлось бы куда-то его отправлять, а парень трудолюбивый. Если будет хорошо работать, может вырасти в неплохого вратаря.

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