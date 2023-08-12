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Сегодня, 09:30

Главный тренер «Адмирала» Тамбиев назвал четырех полуфиналистов предстоящего сезона

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Рулевой команды из Владивостока Леонид Тамбиев в эксклюзивном интервью «СЭ» не побоялся сделать прогноз на полуфиналистов Кубка Гагарина, назвав свой выбор предсказуемым.

— Говорите, что вам в регулярке задавали мало вопросов на пресс-конференциях. А вы были готовы общаться с прессой по 10-20 минут? Мне кажется, после игры меньше всего хочется отвечать на вопросы.

— Во Владивостоке всегда короткие пресс-конференции. Один вопрос, максимум — два. Никто меня не дергает. В других городах, думаю, это из-за того, что «Адмирал». К топовым клубам другой интерес. Я читаю сейчас новости: «Топовая команда лишилась такого игрока. Как она будет закрывать плеши? Потеряли центрального — караул!» Про «Адмирал» бы написали, как нам закрывать плеши. Смешно читать это. Они бы в «Адмирал» окунулись, что все о топовых клубах говорить, где максимальные бюджеты? Я это с юмором воспринимаю. Хотелось бы, чтобы лига была равнее. Чем хороша НХЛ? Кто знал, что «Флорида» с восьмого места будет играть в финале? А что «Вегас» выиграет Кубок Стэнли? А я вам сейчас могу назвать три команды, которые будут играть в полуфинале КХЛ.

— «Адмирал», «Амур» и «Нефтехимик»?

— Нет, «Адмирал» будет четвертым. Назвать вам три команды? «Ак Барс», ЦСКА, СКА. Четвертый — «Адмирал».

Полностью интервью Леонида Тамбиева читайте на сайте «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Леонид Тамбиев
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