Разин — об уходе Ди из «Металлурга»: «Он просто не оправдал доверия»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин назвал причины ухода из команды форварда Жана-Себастьяна Ди.
Ранее Ди расторг контракт с магнитогорским клубом, за который выступал с начала сезона и набрал 6 (3+3) очков в 18 матчах.
«Его уровень игры не соответствовал требованиям, скажем так. Не вписался в наши требования — ну и зачем держать человека? Легионер должен быть лидером, приносить пользу команде. А держать человека просто ради того, чтобы он был... Вообще, если отвечать коротко, то он просто не оправдал доверия», — цитирует Разина Metaratings.ru.
Ди продолжит карьеру в «Нефтехимике». Игрок подписал контракт с командой из Нижнекамска до конца сезона. По информации «СЭ», зарплата канадского нападающего в «Нефтехимике» составит 22 миллиона рублей в год.
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