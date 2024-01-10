«Амур» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Сибирь» на выезде победила «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1. Игра прошла на «Платинум Арене».

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Сибирь» набрала 53 очка в 50 матчах и занимает восьмое место на «Востоке», «Амур» — девятый (50).