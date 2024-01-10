Стала известна зарплата защитника «Сибири» Пайгина

В начале декабря «Сибирь» подписала контракт до конца сезона с защитником Зиятом Пайгиным.

Как стало известно «СЭ», за пять месяцев в новосибирском клубе Пайгин получит около 12 миллионов рублей.

30 ноября игрок расторг контракт с «Авангардом». В текущем сезоне 28-летний Пайгин сыграл 20 матчей за омский клуб, в которых набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-4». За «Сибирь» он провел 5 игр, не отметившись результативными действиями.