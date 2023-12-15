Стала известна зарплата, которую будет получать Жан-Себастьян Ди в «Нефтехимике»

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Как ранее сообщал «СЭ», канадский нападающий Жан-Себастьян Ди продолжит карьеру в нижнекамском «Нефтехимике». Игрок подписал контракт до конца сезона.

По нашей информации, зарплата Ди составит 22 миллиона рублей в год.

Ранее Ди расторг контракт с «Металлургом». За магнитогорский клуб хоккеист набрал 6 (3+3) очков в 18 матчах.

В сезоне-2022/23 29-летний канадец выступал в составе «Тусон Роудраннерс» — 50 (23+27) очков в 67 матчах АХЛ.