Разин — о победе над «Спартаком»: «Гребенкин поступил оправданно»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:1).

«Была хорошая игра: динамичная, быстрая, с обилием голевых моментов и дракой, которую мы тоже выиграли. Гребенкин поступил оправданно. Пусть даже прием не был грязный, он разменялся с хорошим защитником. И зарядил ребят. Такая удачная драка воодушевила команду. Единственное — переживал, чтобы он ничего себе не сломал.

Тройка Карпов — Зернов — Акользин вносит большой вклад в успехи команды. Конечно, был риск, когда оставил ее в запасе. С другой стороны, ребята действительно устали. Я разговаривал с Максимом Карповым, хотел дать им отдохнуть пораньше. Но он попросил поиграть. Было видно, особенно в последнем матче с «Трактором», что им очень тяжело", — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Спартак» остался лидером «Западной конференции» с 49 очками в 36 матчах. На втором месте — «Динамо» (49 очков в 34 матчах). «Металлург» лидирует в Восточной конференции (52 очка в 36 играх).