Бой дня в КХЛ: 20-летний Гребенкин подрался с защитником «Спартака» Рукавишниковым

На 11-й минуте матча регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Спартак» возникла стычка возле скамейки москвичей.

Защитник красно-белых Роман Рукавишников применил силовой прием против форварда хозяев Жана-Себастьяна Ди. За партнера заступился нападающий «Магнитки» Никита Гребенкин, который затеял драку с защитником «Спартака».

Игроки обменялись ударами, после чего 20-летний нападающий повалил Рукавишникова на лед. Оба хоккеиста получили большие штрафы за драку.