Жамнов: «У «Спартака» пропала жадность на голы и концентрация, чтобы лезть на ворота»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:3).

«Выбор Кареева на матч? У нас есть тренер вратарей. Он следит за ними, знает их физическое состояние. На Патрика Рибара выпала большая нагрузка, он отыграл тяжелые матчи до этого. Решили поставить Кареева. Андрей играл здорово. Держал нас в игре весь матч и давал нам шансы вернуться в игру. Забивательный ритм мы должны поддерживать. Сейчас нападающие в зоне атаки начали искать лишний пас, что не надо делать. Пропала жадность на голы и концентрация, чтобы лезть на ворота. Думаю, ребята сами это понимают. Мы говорим об этом перед каждой игрой и во время каждого матча. Как только мы вернем это, будет результат», — приводит слова Жамнова официальный сайт КХЛ.

«Спартак» остался лидером «Западной конференции» с 49 очками в 36 матчах. На втором месте — «Динамо» (49 очков в 34 матчах). «Металлург» лидирует в Восточной конференции (52 очка в 36 играх).