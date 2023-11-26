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Сегодня, 04:30

Жамнов: «У «Спартака» пропала жадность на голы и концентрация, чтобы лезть на ворота»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:3).

«Выбор Кареева на матч? У нас есть тренер вратарей. Он следит за ними, знает их физическое состояние. На Патрика Рибара выпала большая нагрузка, он отыграл тяжелые матчи до этого. Решили поставить Кареева. Андрей играл здорово. Держал нас в игре весь матч и давал нам шансы вернуться в игру. Забивательный ритм мы должны поддерживать. Сейчас нападающие в зоне атаки начали искать лишний пас, что не надо делать. Пропала жадность на голы и концентрация, чтобы лезть на ворота. Думаю, ребята сами это понимают. Мы говорим об этом перед каждой игрой и во время каждого матча. Как только мы вернем это, будет результат», — приводит слова Жамнова официальный сайт КХЛ.

«Спартак» остался лидером «Западной конференции» с 49 очками в 36 матчах. На втором месте — «Динамо» (49 очков в 34 матчах). «Металлург» лидирует в Восточной конференции (52 очка в 36 играх).

КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 36 24 12 52
2 Авангард 34 22 12 47
3 Лада 36 19 17 46
4 Сал. Юлаев 35 21 14 43
5 Ак Барс 35 20 15 42
6 Автомобилист 36 19 17 42
7 Трактор 35 18 17 40
8 Сибирь 35 16 19 37
9 Амур 34 14 20 34
10 Нефтехимик 35 14 21 34
11 Барыс 35 10 25 27
12 Адмирал 32 9 23 24
Западная конференция И В П О
1 Спартак 36 23 13 49
2 Динамо М 34 23 11 49
3 Локомотив 33 21 12 44
4 Торпедо 35 20 15 43
5 СКА 34 21 13 42
6 ЦСКА 34 19 15 40
7 Динамо Мн 33 15 18 34
8 Северсталь 34 14 20 33
9 Куньлунь РС 37 12 25 29
10 Сочи 35 13 22 28
11 Витязь 35 12 23 28
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