Гребенкин — о драке с Рукавишниковым: «Посчитал нужным заступиться за партнера»
Форвард «Металлурга» Никита Гребенкин подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:1).
«Настраивались на тяжелую игру. Все понимали, что нас ждет серьезный матч. Хорошо, что выиграли. Моя драка? У Ди складывается тяжелый сезон. Он вышел после травмы, и в прошлом матче ему чуть не нанесли травму. И опять такая ситуация. Накипело: захотел заступиться за партнера. В каждом матче нужно быть командой и единым кулаком. С рукой все хорошо, немного рассек только. Я не видел, против кого придется драться. Это не имело никакого значения. По мне, был грязный силовой прием. Ди неудачно врезался в борт. Посчитал нужным заступиться за партнера», — приводит слова Гребенкина официальный сайт КХЛ.
«Спартак» остался лидером «Западной конференции» с 49 очками в 36 матчах. На втором месте — «Динамо» (49 очков в 34 матчах). «Металлург» лидирует в Восточной конференции (52 очка в 36 играх).
|Восточная конференция
|И
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|1
|Металлург Мг
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|12
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|Авангард
|34
|22
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|36
|19
|17
|46
|4
|Сал. Юлаев
|35
|21
|14
|43
|5
|Ак Барс
|35
|20
|15
|42
|6
|Автомобилист
|36
|19
|17
|42
|7
|Трактор
|35
|18
|17
|40
|8
|Сибирь
|35
|16
|19
|37
|9
|Амур
|34
|14
|20
|34
|10
|Нефтехимик
|35
|14
|21
|34
|11
|Барыс
|35
|10
|25
|27
|12
|Адмирал
|32
|9
|23
|24
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|36
|23
|13
|49
|2
|Динамо М
|34
|23
|11
|49
|3
|Локомотив
|33
|21
|12
|44
|4
|Торпедо
|35
|20
|15
|43
|5
|СКА
|34
|21
|13
|42
|6
|ЦСКА
|34
|19
|15
|40
|7
|Динамо Мн
|33
|15
|18
|34
|8
|Северсталь
|34
|14
|20
|33
|9
|Куньлунь РС
|37
|12
|25
|29
|10
|Сочи
|35
|13
|22
|28
|11
|Витязь
|35
|12
|23
|28
|26.11
|10:00
|
Адмирал – Северсталь
|- : -
|26.11
|10:00
|
Амур – Сочи
|- : -
|26.11
|17:10
|
Динамо Мн – Динамо М
|- : -