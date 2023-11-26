Гребенкин — о драке с Рукавишниковым: «Посчитал нужным заступиться за партнера»

Форвард «Металлурга» Никита Гребенкин подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:1).

«Настраивались на тяжелую игру. Все понимали, что нас ждет серьезный матч. Хорошо, что выиграли. Моя драка? У Ди складывается тяжелый сезон. Он вышел после травмы, и в прошлом матче ему чуть не нанесли травму. И опять такая ситуация. Накипело: захотел заступиться за партнера. В каждом матче нужно быть командой и единым кулаком. С рукой все хорошо, немного рассек только. Я не видел, против кого придется драться. Это не имело никакого значения. По мне, был грязный силовой прием. Ди неудачно врезался в борт. Посчитал нужным заступиться за партнера», — приводит слова Гребенкина официальный сайт КХЛ.

«Спартак» остался лидером «Западной конференции» с 49 очками в 36 матчах. На втором месте — «Динамо» (49 очков в 34 матчах). «Металлург» лидирует в Восточной конференции (52 очка в 36 играх).