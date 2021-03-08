Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги четвертого матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Динамо» (2:5).

— Начало неважное, как и все игры. Начинаем не так, как хотелось бы. Дали фору сопернику 0:2. В первом периоде могли уже хотя бы один гол забить. Во втором сравняли, когда тоже куча моментов тоже была. Нет слов. Как мы не забиваем такие моменты. Жалко, конечно, такие игры отпускать. Были не хуже. По крайней мере, не хуже. Ничего страшного. Может быть, нам это и поможет. Мы, когда на краю пропасти стоим, начинаем играть. Серия продолжается, едем в Москву. Играем дальше.

— Вернется ли Подъяпольский в состав? Все ли с ним в порядке?

— Все в порядке. Мы к кубку идем же. Нам надо не просто одну игру выиграть. Надо было дать отдохнуть.

— Няттинен получил повреждение в прошлом матче. Для него сезон закончен?

— Для него сезон закончен. Дай бог, чтобы он дальше продолжил играть.

— Потеря Няттинена и перетасовка звеньев повлияла на игру?

— Я считаю, мы сегодня сыграли одну из лучших игр. Когда мы 5:2 выиграли, мы, мне кажется, процентов 40-50 забили моментов, которые создали. Сегодня в одном втором периоде мы создали моментов шесть чистейших. Два в ноль выходы, Лалонд бросал, можно кучу моментов назвать. Гераськин два выхода один в ноль. Сочетания пошли на пользу, я считаю. Мы играли очень хорошо. Сегодня мы одну из лучших игр сыграли. Просто начали с 0:2. А так сыграли очень хорошо.