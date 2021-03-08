Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов оценил игру команды в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Северстали» (5:2).

— Начали хорошо, собрано, использовали большинство, но потом решили играть все в атаке и не отрабатывать в обороне. Сразу получили два гола, и все начали сначала. Хорошо, что забили потом и довели игру до победы. Было тяжело, когда счет стал 2:2. Минут 10 нас прилично потрепали. Очень важный матч, счет становился бы 3:1 или 2:2, наверное, поэтому игроки так нервничали, — цитирует тренера сайт москвичей.

— Не беспокоит, что опять первое звено делает результат?

— Это наша слабость — и это наша сила.

— Насколько довольны игрой Пяярви?

— Он провел неплохой матч. Гол забил. Второе звено тоже должно делать результат.

— Защитники много помогают в атаке, но в обороне не всегда хорошо действуют. Как достичь этого баланса?

— В перерыве вот добивались...