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Крикунов — об игре первого звена «Динамо»: «Это наша слабость — и это наша сила»

20:37
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Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов оценил игру команды в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Северстали» (5:2).

— Начали хорошо, собрано, использовали большинство, но потом решили играть все в атаке и не отрабатывать в обороне. Сразу получили два гола, и все начали сначала. Хорошо, что забили потом и довели игру до победы. Было тяжело, когда счет стал 2:2. Минут 10 нас прилично потрепали. Очень важный матч, счет становился бы 3:1 или 2:2, наверное, поэтому игроки так нервничали, — цитирует тренера сайт москвичей.

— Не беспокоит, что опять первое звено делает результат?

— Это наша слабость — и это наша сила.

— Насколько довольны игрой Пяярви?

— Он провел неплохой матч. Гол забил. Второе звено тоже должно делать результат.

— Защитники много помогают в атаке, но в обороне не всегда хорошо действуют. Как достичь этого баланса?

— В перерыве вот добивались...

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/147793-vladimir_krikunov____ochen__vajnyiy_match__

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