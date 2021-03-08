«Растоптанные мечты команды не должны оставлять никаких иллюзий». «Автомобилист» возмутился судейством в серии с «Авангардом»

«Автомобилист» болезненно отреагировал на поражение в четвертом матче первого раунда плей-офф против «Авангарда» (3:4 2ОТ). После завершения матча на сайте клуба из Екатеринбурга появился жесткий отчет об игре, в котором пресс-служба не особо выбирала выражений.

«Непрекращающийся беспредел оставляет мало возможностей найти правильные слова для игроков, выкладывающихся в каждом матче без остатка. Растоптанные мечты команды и ее болельщиков не должны оставлять никаких иллюзий у виновников этого надругательства — над духом игры в первую очередь: к людям, способным радоваться таким победам, настоящие победы не придут никогда. А людям, решающим судьбы так топорно, важно помнить, что от чрезмерного количества знаков можно и захлебнуться.

Штрафы имеют значение только тогда, когда страх берет в душах людей верх над чувством справедливости и собственного достоинства — все люди, имеющие непосредственное отношение к хоккейному клубу «Автомобилист», таковыми не являются. Не страшно это. Страшна безнаказанность вершителей хоккейного правосудия.

Завтра вам на рассмотрение будет направлена очередная порция ваших ошибок с сегодняшнего матча. Только без справедливости как всегда в вашем стане будет царить этот хоккейный День сурка», — написано на сайте.

«Авангард» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1.