Кубок Гагарина: расписание и результаты матчей 6 марта
09:15
Сегодня, 6 марта, в КХЛ пройдут третьи матчи в сериях первого раунда Кубка Гагарина.
Кубок Гагарина
1/4 финала конференций
Третьи матчи
Западная конференция
«Динамо» (Минск) — СКА
Счет в серии: 0-2
Начало — в 17.10 (мск)
«Северсталь» — «Динамо» (Москва)
Счет в серии: 1-1
Начало — в 17.00 (мск)
Восточная конференция
«Барыс» — «Металлург»
Счет в серии: 1-1
Начало — в 14.00 (мск)
«Автомобилист» — «Авангард»
Счет в серии: 0-2
Начало — в 14.30 (мск)
Трансляции всех матчей Кубка Гагарина можно посмотреть на официальном сайте КХЛ и телеканале Матч ТВ.
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