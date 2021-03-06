Кубок Гагарина: расписание и результаты матчей 6 марта

Сегодня, 6 марта, в КХЛ пройдут третьи матчи в сериях первого раунда Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина

1/4 финала конференций

Третьи матчи

Западная конференция

«Динамо» (Минск) — СКА

Счет в серии: 0-2

Начало — в 17.10 (мск)

«Северсталь» — «Динамо» (Москва)

Счет в серии: 1-1

Начало — в 17.00 (мск)

Восточная конференция

«Барыс» — «Металлург»

Счет в серии: 1-1

Начало — в 14.00 (мск)

«Автомобилист» — «Авангард»

Счет в серии: 0-2

Начало — в 14.30 (мск)

Трансляции всех матчей Кубка Гагарина можно посмотреть на официальном сайте КХЛ и телеканале Матч ТВ.