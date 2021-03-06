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Кубок Гагарина: расписание и результаты матчей 6 марта

09:15
«Автомобилист» и «Авангард» проведут третий матч в серии плей-офф. Фото ХК «Авангард»
«Автомобилист» и «Авангард» проведут третий матч в серии плей-офф. Фото ХК «Авангард»
Сегодня, 6 марта, в КХЛ пройдут третьи матчи в сериях первого раунда Кубка Гагарина.

Кубок Гагарина
1/4 финала конференций
Третьи матчи

Западная конференция

«Динамо» (Минск) — СКА
Счет в серии: 0-2
Начало — в 17.10 (мск)

«Северсталь» — «Динамо» (Москва)
Счет в серии: 1-1
Начало — в 17.00 (мск)

Восточная конференция

«Барыс» — «Металлург»
Счет в серии: 1-1
Начало — в 14.00 (мск)

«Автомобилист» — «Авангард»
Счет в серии: 0-2
Начало — в 14.30 (мск)

Трансляции всех матчей Кубка Гагарина можно посмотреть на официальном сайте КХЛ и телеканале Матч ТВ.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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