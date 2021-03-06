Брагин: «Все три матча были очень непростыми, послезавтра будет такой же»

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итог матча первого раунда плей-офф КХЛ против минского «Динамо» (4:3 ОТ).

— Равная игра была на протяжении трех периодов, ушли в овертайм и забили 5 на 3, поэтому пришла победа, — цитирует тренера сайт КХЛ.

— В третьей игре подряд вы позволяете сопернику вернуться в игру.

— «Динамо» — хорошая, сильная команда, играет на атаку. Все непросто, каждая игра складывается тяжело.

— Довольны Самоновым?

— Ключевые сэйвы в овертайме сделал, очень доволен его игрой в нужные моменты.

— То, что только один гол пропустили в большом меньшинстве, — ключевой момент игры?

— Да, мы два большинства реализовали и не пропустили тогда много, это ключевые эпизоды.

— Послезавтра самый тяжелый матч будет? Сопернику нечего терять.

— Все три матча были очень непростыми, послезавтра будет такой же. Очень рады, что сегодня выиграли.

СКА ведет в серии со счетом 3:0.