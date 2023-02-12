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Сегодня, 21:12

Рашевский заявил, что на него давила «сухая» серия

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский поделился впечатлениями от матча с ЦСКА, в котором он оформил дубль, а его команда проиграла в серии буллитов со счетом 2:3.

«Нам свойственно ошибаться, но, я думаю, мы усвоим этот урок. У нас было достаточно матчей, когда мы вели в счете, но концентрация подводила, и мы пропускали голы. А буллиты — это лотерея, в которой нам не повезло. В прошлом матче я не играл из-за болезни. Может быть, я ментально перезагрузился за это время. Игровая мысль была совсем другой, поэтому и получилось забить. Большая «сухая» серия давила на меня, но сейчас я забил, и у меня отлегло. Надеюсь, это не последние мои голы в сезоне. В моменте с первым голом я поднял «мачту» наверх, а Влад Кодола увидел меня и отдал пас прямо в клюшку. Мне осталось только реализовать свой момен», — приводит слова Раневского «РБ Спорт».

После этой игры «Динамо» набрало 80 очков и осталось на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем поединке подопечные Алексея Кудашова сыграют со «Спартаком». Матч пройдет во вторник, во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Игра начнется в 19:30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-rashevskij-bol-shaya-suhaya-seriya-davila-na-menya-nadeyus-e-to-ne-poslednie-moi-goly-v-sezone/
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ХК Динамо (Москва)
Дмитрий Рашевский
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8 Динамо Мн 63 25 38 63
9 Спартак 62 26 36 60
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