Кудашов: «У нас все игры c ЦСКА одинаковые — упорные, интересные»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:3 Б).
— У нас все игры c ЦСКА одинаковые — упорные, интересные. Я думаю, зрителям понравилось, атмосфера отличная. Хорошая получилась, но вот буллиты в этот раз не за нами.
— У обеих команд была обоюдоострая игра в овертайме, но не было заброшенных шайб. «Динамо» не реализовало ни одного буллита. После этого матча планируете усилить работу над выходом 1 в 1?
— Через шесть игр буллиты закончатся.
— Показалось, что команда выглядела зажатой во втором периоде, несмотря на заброшенную шайбу.
— Преимущество постоянно переходит от одной команды к другой. В моменте они владеют преимуществом, когда-то — мы. Это совершенно нормальное явление в таких играх.
— В первом периоде показалось, что защитники порой искали лишнее решение, а вторая шайба «Динамо» показала, насколько эффективно получается доставлять шайбу на пятак, где нападающие уже разбираются.
— Мне и добавить нечего. Все так и надо было делать, как Прибыльский сделал. Должны доставлять шайбу сразу до вратаря. ЦСКА плотная команда, хорошо играет в обороне и не дает много времени на принятие решения защитникам. Когда возникают возможности для броска — их нужно использовать.
— Вы редко применяете схему с восемью защитниками и двенадцатью нападающими, но если это делаете, то происходит это в матче с топовыми командами. Почему так?
— Здесь больше стратегическая цель — задействовать как можно больше игроков в матче и распределить ровно игровое время между ними.
— А что насчет выходов 1 на 1? Ведь все равно подобные ситуации, скорее всего, будут повторяться.
— Мы делаем это постоянно. Любой игрок, начиная с пяти лет, занимается этим практически каждый день и не прекращает до конца карьеры. Каждый день не получается забивать. Здесь есть что-то от природы, что-то от мастерства, что-то от тренировок. Но игроки постоянно занимаются этим индивидуально и в командных упражнениях.
— Рашевский не забивал 24 матча, сегодня забросил две. Это продление контракта так повлияло?
— Не знаю даже. Это было официально объявлено недавно, а договоренность давно была. Я не думаю, что это основная причина. Если глубже копать, то увидим, что в прошлых матчах у него было достаточно моментов, но не получалось отличиться. Сегодня забил. Надеюсь, дальше лучше пойдет. Может и все голы прибережет на плей-офф.
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