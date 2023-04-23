Радулов наказан дисциплинарным штрафом за оскорбление судей

После окончания четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» (2:1) капитан казанцев Александр Радулов был наказан 20-минутным штрафом до конца игры за оскорбление судей и неспортивное поведение.

«Ак Барс» уступает ЦСКА в серии со счетом 1-3. Пятый матч состоится в Казани 25 апреля и начнется в 19.30 (мск).

В случае поражения «Ак Барс» проиграет серию, а армейцы во второй раз подряд станут обладателями Кубка Гагарина.