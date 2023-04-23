Федоров: «В прошлом году с «Металлургом» мы поняли кто мы есть»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после четвертого матча финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2:1, 3-1) рассказал о нюансах, которые помогают его команде побеждать.
Следующий матч серии пройдет 25 апреля в Казани. В случае победы ЦСКА станет трехкратным обладателем Кубка Гагарина и повторит рекорд «Ак Барса».
«Есть три зоны: зона атаки, средняя и зона обороны. Две наиболее важные – атака и оборона. Все видели наш победный гол. Он состоялся после давления и поперечных передач, шайба вернулась на пятак на третий раз и зашла в ворота. Сложно говорить о конкретных нюансах для аудитории и прессы, потому что их супермного. Ограничусь одним моментом – когда шайба перед тобой или противник перед тобой в ситуации, когда у тебя нет шайбы – то это хорошая постановка игры для нас.
С «Металлургом» в прошлом году мы получили огромнейший опыт. Команда прожила под огромным психологическим давлением, и мы поняли, кто мы есть. Пятую игру мы выиграли в овертайме. Мы должны жить тем опытом, который мы получили в прошлом году. В этом сезоне были сделаны определенные шаги, которые убрали лишнее давление, нервозность. Против нас упорная команда, с характером. Парни мастеровитые, есть как среднего возраста, есть и молодые ребята, которые уже поиграли в лиге. Поэтому они и в финале», – сказал Федоров.
В 2022 году ЦСКА уступал в финальной серии магнитогорскому «Металлургу» 1-3, но смог отыграться и стал обладателем Кубка Гагарина.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|1 - 3
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|23.04
|17:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|2 : 1