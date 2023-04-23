Кожевников рассказал, чего не хватает «Ак Барсу» для победы в финале Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников объяснил «СЭ», чего не хватает «Ак Барсу», чтобы победить ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина.

«Девяносто, даже сто процентов, что «Ак Барс» еще поборется за победу. С таким тренером и с такой командой казанцы должны бороться. Им не хватает забивания голов. Конечно, вратарь у ЦСКА просто замечательный. С тактикой у «Ак Барса» все хорошо, моментов очень много. Здесь самое главное — везение. По большому счету, казанцам его не хватает. Везение — это такая вещь, везет и не везущим. Они не реализуют свои моменты», — сказал Кожевников «СЭ».

ЦСКА ведет в серии со счетом 3-1. Пятый матч между командами пройдет 25 апреля в Казани. Начало — в 19.30 мск.