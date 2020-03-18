Президент КХЛ Морозов не исключает, что сезон не будет доигран

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о вариантах продолжения сезона. Ранее из-за пандемии коронавируса отказались участвовать в плей-офф «Йокерит» и «Барыс», после чего соревнования были приостановлены. При этом «Ак Барс» призвал завершить сезон без определения победителя.

— Каковы дальнейшие действия лиги?

— Они целиком и полностью зависят от развития ситуации с распространением пандемии и решений, которые примут государственные органы. Как я уже говорил, существует вариант продолжения чемпионата для шести команд. Только теперь нам надо постараться уместить его в 20 календарных дней, до 30 апреля. Нельзя исключать возвращения «Йокерита» и «Барыса», и тогда мы разработаем новый сценарий. Существует и вариант, при котором чемпионат мы доиграем уже после 30 апреля. Я уверен, что мы оперативно сможем отреагировать на любое изменение ситуации. Если будет принято решение, что опасность для жизни и здоровья миновала, мы приложим все усилия, чтобы доиграть чемпионат. И доиграть его, конечно, с болельщиками на трибунах.

— Рассматривается ли вариант, что сезон в КХЛ не будет доигран?

— Да, поскольку, повторюсь, здоровье людей для нас на первом месте. И, если ситуация сложится неблагоприятно, мы не сможем доиграть чемпионат. Но сейчас я не хочу об этом думать. КХЛ будет делать все для того, чтобы продолжить чемпионат после того, как угроза здоровью болельщиков и игроков пройдет, — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 198 179 человек. Умерших — 7954, выздоровевших — 81 961. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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