«Ак Барс» попросил завершить сезон КХЛ без определения победителя

«Ак Барс» обратился в КХЛ с просьбой досрочно завершить сезон без определения обладателя Кубка Гагарина. Ранее лига объявила о временной приостановке розыгрыша турнира на неделю из-за эпидемии коронавируса. От участия в плей-офф отказались «Йокерит» и «Барыс».

«Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей, — говорится в заявлении «Ак Барса». — В настоящий момент чрезвычайные меры по нераспространению вируса, принимаемые правительством России, исключают возможность полноценного тренировочного процесса для команды, поскольку его продолжение подвергает большому риску заражения игроков, персонал и их семей.

Кроме того, иностранные игроки и тренеры клуба обратились с настоятельной просьбой о возвращении к своим семьям и близким домой в Белоруссию, Латвию, Канаду, Швецию и Финляндию, и мы не имеем морального права им отказать в этом.

В случае организации усеченного турнира плей-офф без участия в нем «Барыса», «Йокерита» и проведения данного турнира без болельщиков команд, спортивная составляющая такого турнира будет отсутствовать и снизит до минимального уровня чувство ценности победы в чемпионате КХЛ. Хоккейный клуб «Ак Барс» обратился в КХЛ с обращением об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона-2019/20 без определения обладрателя Кубка Гагарина. Мы считаем, что такое решение будет самым разумным и правильным, сохранит наше общее реноме хоккейной семьи, которая заботится о безопасности своих членов".

В среду Министерство спорта РФ выступило с рекомендацией отменить или перенести все спортивные соревнования на территории РФ с 21 марта до особого распоряжения.

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров были отменени или перенесены.

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