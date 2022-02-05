Морозов объяснил решение КХЛ о досрочном завершении регулярного чемпионата
Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал решение о досрочном завершении регулярного чемпионата сезона-2021/22.
«4 февраля в Пекине открылись двадцать четвертые зимние Олимпийские игры. Это долгожданное событие как для спортсменов, так и для болельщиков. На несколько недель спорт объединит людей разных возрастов по всему миру. Континентальная хоккейная лига постаралась сделать все возможное для того, чтобы игроки, выступающие за десять сборных, а это 120 человек из 22 клубов КХЛ ? смогли принять участие в самом важном для каждого спортсмена событии и достойно представить свою страну. Сборные России и Китая, полностью состоят из игроков клубов Лиги. Команды Латвии, Чехии и Финляндии — на половину и более. Представительство Лиги составит сорок процентов от общего числа участников Олимпиады.
Структура сезона Континентальной хоккейной лиги изначально учитывала необходимость паузы в связи с проведением Олимпийских игр. Игроки вовремя прибыли в расположение своих национальных команд, а сегодня большая часть из них уже в Пекине.
Пока мы ждем олимпийский хоккей, продолжаем работу над подготовкой к самой важной части сезона — плей-офф. И он обещает быть упорным и непредсказуемым, так как нет явного фаворита в борьбе за Кубок Гагарина.
Для того, чтобы плей-офф состоялся с учетом текущей ситуации с пандемией максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков, Лига вынесет на утверждение Правления и Совета директоров КХЛ и согласование с ФХР решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне.
Причин у этого несколько, в том числе и продолжающаяся пандемия, существует риск заражения игроков в оставшихся матчах регулярного чемпионата, так как предстояло бы совершить перелеты в разные города. Поэтому Лига решила сосредоточиться на проведении розыгрыша Кубка Гагарина по оптимальной структуре, когда на каждом этапе матчи проходят через день, а в день проходит не более четырех матчей (по два в каждой конференции).
До начала серий все игроки смогут пройти карантин в своей команде. А дополнительный день между играми позволит оперативно менять выбывающих игроков. Массовое заражение игроков в одной из серий не поставит под удар проведение других матчей.
Лигой были рассмотрены различные варианты определения результатов регулярного чемпионата и определения участников плей-офф. Важно было найти справедливую формулу и гарантировать всем клубам равные условия, в том числе учесть разное количество матчей, которые были проведены командами. В итоге выбран самый объективный вариант — распределить шестнадцать команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Это известная и зарекомендовавшая себя практика фиксации результатов. Она уже применялась и в России, и в мире.
Некоторые команды, которые до последнего момента претендовали на место в плей-офф, не попадут в кубковую восьмерку в своих конференциях. Но в сложившихся обстоятельствах это единственное оптимальное решение, которое позволит завершить сезон и определить чемпиона.
Новая дата старта плей-офф — первое марта.
Дорогие друзья! Болельщики! Все любители хоккея!
Игры Континентальной хоккейной лиги вернутся к вам уже очень скоро. С яркой по накалу и эмоциям игрой самого высокого уровня.
Всем крепкого здоровья и до встречи на ледовых аренах», — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.
Сегодня, 5 февраля, КХЛ выступила с решением не доигрывать регулярный чемпионат и начать плей-офф 1 марта.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|22.02
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|22.02
|16:30
|
Барыс – Авангард
|- : -
|22.02
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|22.02
|19:00
|
Ак Барс – Локомотив
|- : -
|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|22.02
|19:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|22.02
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|22.02
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
|22.02
|19:30
|
Спартак – Трактор
|- : -
|22.02
|19:30
|
ЦСКА – Йокерит
|- : -
|22.02
|20:30
|
Динамо Р – Витязь
|- : -