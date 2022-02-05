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Сегодня, 18:19

Морозов объяснил решение КХЛ о досрочном завершении регулярного чемпионата

Президент КХЛ Алексей Морозов объяснил решение досрочно завершить регулярный чемпионат
Карен Саркисян
Корреспондент

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал решение о досрочном завершении регулярного чемпионата сезона-2021/22.

«4 февраля в Пекине открылись двадцать четвертые зимние Олимпийские игры. Это долгожданное событие как для спортсменов, так и для болельщиков. На несколько недель спорт объединит людей разных возрастов по всему миру. Континентальная хоккейная лига постаралась сделать все возможное для того, чтобы игроки, выступающие за десять сборных, а это 120 человек из 22 клубов КХЛ ? смогли принять участие в самом важном для каждого спортсмена событии и достойно представить свою страну. Сборные России и Китая, полностью состоят из игроков клубов Лиги. Команды Латвии, Чехии и Финляндии — на половину и более. Представительство Лиги составит сорок процентов от общего числа участников Олимпиады.

Структура сезона Континентальной хоккейной лиги изначально учитывала необходимость паузы в связи с проведением Олимпийских игр. Игроки вовремя прибыли в расположение своих национальных команд, а сегодня большая часть из них уже в Пекине.

Пока мы ждем олимпийский хоккей, продолжаем работу над подготовкой к самой важной части сезона — плей-офф. И он обещает быть упорным и непредсказуемым, так как нет явного фаворита в борьбе за Кубок Гагарина.

Для того, чтобы плей-офф состоялся с учетом текущей ситуации с пандемией максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков, Лига вынесет на утверждение Правления и Совета директоров КХЛ и согласование с ФХР решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне.

Причин у этого несколько, в том числе и продолжающаяся пандемия, существует риск заражения игроков в оставшихся матчах регулярного чемпионата, так как предстояло бы совершить перелеты в разные города. Поэтому Лига решила сосредоточиться на проведении розыгрыша Кубка Гагарина по оптимальной структуре, когда на каждом этапе матчи проходят через день, а в день проходит не более четырех матчей (по два в каждой конференции).

До начала серий все игроки смогут пройти карантин в своей команде. А дополнительный день между играми позволит оперативно менять выбывающих игроков. Массовое заражение игроков в одной из серий не поставит под удар проведение других матчей.

Лигой были рассмотрены различные варианты определения результатов регулярного чемпионата и определения участников плей-офф. Важно было найти справедливую формулу и гарантировать всем клубам равные условия, в том числе учесть разное количество матчей, которые были проведены командами. В итоге выбран самый объективный вариант — распределить шестнадцать команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Это известная и зарекомендовавшая себя практика фиксации результатов. Она уже применялась и в России, и в мире.

Некоторые команды, которые до последнего момента претендовали на место в плей-офф, не попадут в кубковую восьмерку в своих конференциях. Но в сложившихся обстоятельствах это единственное оптимальное решение, которое позволит завершить сезон и определить чемпиона.

Новая дата старта плей-офф — первое марта.

Дорогие друзья! Болельщики! Все любители хоккея!

Игры Континентальной хоккейной лиги вернутся к вам уже очень скоро. С яркой по накалу и эмоциям игрой самого высокого уровня.

Всем крепкого здоровья и до встречи на ледовых аренах», — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.

Сегодня, 5 февраля, КХЛ выступила с решением не доигрывать регулярный чемпионат и начать плей-офф 1 марта.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/02/05/496262.html
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1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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