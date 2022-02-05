В «Авангарде» отреагировали на решение о досрочном завершении регулярного чемпионата КХЛ

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение о досрочном завершении регулярного чемпионата КХЛ.

«Позиция клуба совпадает с моей, — сказал Волков «СЭ». — Мы хотим, чтобы игры продолжались. Но, к сожалению, Лига не отреагировала, а сделала все по-своему. Окончательное решение? Еще не знаю. Я так понимаю, все решения будут приниматься после заседания совета директоров, куда будут вынесены все варианты по разрешении ситуации с чемпионатом».

В субботу, 5 февраля, КХЛ выступила с решением не доигрывать регулярный чемпионат и начать плей-офф 1 марта.