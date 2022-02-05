Каменский о решении КХЛ завершить регулярный чемпионат: «Была ли альтернатива? Играть и заболевать»

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» решение лиги о досрочном приостановлении регулярного чемпионата.

«Решение было принято совместно с клубами, которые тоже голосовали за это, а Лига поддержала. Поэтому считаю это решение осознанным. Здоровье хоккеистов — сейчас самое главное. Была ли альтернатива? Играть и заболевать. Было три сценария, но выбрали этот. Подготовимся к интересному плей-оффу», — сказал Каменский «СЭ».

В субботу, 5 февраля, КХЛ выступила с решением не доигрывать регулярный чемпионат и начать плей-офф 1 марта.