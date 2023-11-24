Пресс-служба СКА — о словах Медведева про «Спартак»: «Оставим без комментариев»

Пресс-служба СКА отказалась давать комментарии по поводу фразы председателя совета директоров петербургского клуба Александра Медведева о «рыбном дне», произнесенной после победы армейцев над «Спартаком» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«К сожалению, на данном этапе оставим слова Александра Ивановича без ответа и комментариев», — цитирует пресс-службу СКА Legalbet .

Ранее Медведев, который совмещает работу в СКА с должностью председателя правления «Зенита», выкрикнул: «Рыбный день, страна без мяса!».

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает 5-е место, набрав 40 очков в 33 играх.