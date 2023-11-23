Александр Медведев прокомментировал победу СКА над «Спартаком» словами «страна без мяса»
Председатель совета директоров СКА Александр Медведев высказался о победе армейцев над «Спартаком» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Команда Романа Ротенберга обыграла «Спартак» 23 ноября, одержав седьмую подряд победу.
После игры в раздевалку зашел главный тренер «Зенита» Сергей Семак, а Медведев, который совмещает работу в СКА с должностью председателя правления «Зенита», выкрикнул: «Рыбный день, страна без мяса!».
СКА с 40 очками занимает пятое место в Западной конференции КХЛ после 33 матчей. «Спартак» (49 очков) после 35 игр продолжает лидировать на «Западе».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|35
|23
|12
|50
|2
|Авангард
|34
|22
|12
|47
|3
|Лада
|35
|19
|16
|45
|4
|Сал. Юлаев
|34
|20
|14
|41
|5
|Ак Барс
|34
|19
|15
|40
|6
|Трактор
|34
|18
|16
|40
|7
|Автомобилист
|35
|18
|17
|40
|8
|Сибирь
|34
|15
|19
|35
|9
|Нефтехимик
|34
|14
|20
|34
|10
|Амур
|33
|13
|20
|32
|11
|Барыс
|35
|10
|25
|27
|12
|Адмирал
|31
|8
|23
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|35
|23
|12
|49
|2
|Динамо М
|34
|23
|11
|49
|3
|Локомотив
|33
|21
|12
|44
|4
|Торпедо
|34
|20
|14
|42
|5
|СКА
|33
|20
|13
|40
|6
|ЦСКА
|33
|18
|15
|38
|7
|Динамо Мн
|32
|15
|17
|34
|8
|Северсталь
|33
|14
|19
|33
|9
|Куньлунь РС
|37
|12
|25
|29
|10
|Сочи
|34
|13
|21
|28
|11
|Витязь
|34
|12
|22
|28
Результаты / календарь
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23.11
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25.11
26.11
27.11
28.11
|23.11
|16:30
|
Барыс – Нефтехимик
|4 : 3 ОТ
|23.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|3 : 1
|23.11
|17:00
|
Металлург Мг – Трактор
|6 : 3
|23.11
|19:00
|
Локомотив – Лада
|2 : 1 ОТ
|23.11
|19:30
|
СКА – Спартак
|3 : 2
|23.11
|19:30
|
Динамо М – Торпедо
|3 : 2
|23.11
|19:30
|
Куньлунь РС – Ак Барс
|1 : 0
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