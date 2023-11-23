Александр Медведев прокомментировал победу СКА над «Спартаком» словами «страна без мяса»

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев высказался о победе армейцев над «Спартаком» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Команда Романа Ротенберга обыграла «Спартак» 23 ноября, одержав седьмую подряд победу.

После игры в раздевалку зашел главный тренер «Зенита» Сергей Семак, а Медведев, который совмещает работу в СКА с должностью председателя правления «Зенита», выкрикнул: «Рыбный день, страна без мяса!».

СКА с 40 очками занимает пятое место в Западной конференции КХЛ после 33 матчей. «Спартак» (49 очков) после 35 игр продолжает лидировать на «Западе».