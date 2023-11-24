Пачкалин: «Спартак» глупо ошибся в третьем периоде в матче против СКА»

Бывший защитник «Спартака» Виктор Пачкалин прокомментировал поражение московской команды от СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (2:3).

«У «Спартака» сейчас игры тяжелые — с «Ладой», «Локомотивом», СКА, своими конкурентами. Конечно, не бывает команды, которая способна все время побеждать. До этого у «Спартака» был долгий выезд, включая Дальний восток, и он проехал его отлично — только одно поражение в шести матчах. А сейчас более сложные соперники. В команде много молодых, они восстанавливаются быстро, но во время матча, когда усталость приходит, ошибок делают больше, чем опытные игроки. Так что сейчас от «Спартака» чего угодно можно ждать. Сказывается травма Морозова, центрального нападающего ударного звена. Ну и глупая ошибка в третьем периоде, когда дали Никишину выкатиться на ворота. Никто никого не подстраховал, не видел, что делается за спиной. Нельзя в большинстве так проваливаться», — приводит «РБ Спорт» слова Пачкалина.

«Спартак» на данный момент является лидером Западной конференции КХЛ. Красно-белые набрали 49 очков в 35 матчах. СКА располагается на пятой позиции с 40 очками за 33 игры.