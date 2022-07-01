СКА подписал контракт с канадским защитником Грантом

Как ранее сообщал «СЭ», канадский защитник Алекс Грант подписал контракт со СКА.

Пресс-служба клуба сообщает, что соглашение рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2023 года.

Последние четыре сезона канадец выступал за «Йокерит». В минувшем сезоне 33-летний Грант провел 27 матчей в КХЛ, в которых набрал 12 (5+7) очков.

Также игрок играл в НХЛ за «Анахайм» и «Аризону».