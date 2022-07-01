Стали известны подробности задержания вратаря сборной России Федотова в Санкт-Петербурге

Стали известны подробности задержания вратаря «Филадельфии» и сборной России Ивана Федотова в Санкт-Петербурге.

Как сообщает РЕН ТВ, хоккеист был остановлен сегодня на выходе из ледовой арены «Купчино». За Федотовым прибыли сразу четыре автомобиля. Его попросили пройти в машину, чтобы доставить в военный комиссариат. Там его должны опросить, после чего отпустить под обязательство о явке.

Сегодня, 1 июля, хоккеист был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата.

В минувшем сезоне Федотов играл за московский ЦСКА и стал лучшим голкипером КХЛ. В его активе 26 матчей в регулярном чемпионате, где он оформил два шат-аута. Кроме того, он провел 22 матча в плей-офф и сыграл 1 матч на ноль.

В составе ЦСКА 25-летний Федотов выиграл весной Кубок Гагарина, после чего подписал контракт с «Флайерз».