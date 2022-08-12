Появилось видео попадания шайбы в грудь умершего 14-летнего хоккеиста школы СКА

Появилось видео с моментом попадания шайбы в грудь 14-летнего хоккеиста школы СКА Всеволода Малкова, после которого игрок скончался.

11 августа пресс-служба питерского клуба сообщила, что в результате несчастного случая на тренировке команды школы СКА 2008 г.р. скончался юный хоккеист. Шайба попала игроку в грудь в область сердца после щелчка защитника.

Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь, которая провела все реанимационные мероприятия. Сердце Малкова смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось.

12 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».