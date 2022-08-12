«Сибирь» победила «Торпедо» в товарищеском матче
«Сибирь» одержала победу над «Торпедо» (4:1) в товарищеском матче. Встреча проходила в Нижнем Новгороде.
В составе гостей заброшенными шайбами отметились нападающие Никита Шашков (2) и Вячеслав Основин, а также защитник Михал Чайковски. У хозяев единственный гол на счету форварда Дениса Почивалова.
Хоккей
Товарищеские матчи. Клубы
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Голы: Шашков — 1 (Яковлев, Коротков), 2:07 — 0:1. Чайковски — 3 (бол., Пьянов), 6:45 — 0:2. Почивалов — 1 (мен., Сато), 35:20 — 1:2. Основин — 3 (бол., Бек, Бутузов), 49:06 — 1:3. Шашков — 2 (п.в., Аланов), 57:26 — 1:4.
Вратари: Кульбаков (55:38 — 57:26, 58:44) — Красоткин.
Штраф: 16 — 12.
Броски: 40 (12+17+11) — 25 (6+7+12).
Судьи: Белов, Оскирко.
12 августа. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 700 зрителей.
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