«Сибирь» победила «Торпедо» в товарищеском матче

«Сибирь» одержала победу над «Торпедо» (4:1) в товарищеском матче. Встреча проходила в Нижнем Новгороде.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились нападающие Никита Шашков (2) и Вячеслав Основин, а также защитник Михал Чайковски. У хозяев единственный гол на счету форварда Дениса Почивалова.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Голы: Шашков — 1 (Яковлев, Коротков), 2:07 — 0:1. Чайковски — 3 (бол., Пьянов), 6:45 — 0:2. Почивалов — 1 (мен., Сато), 35:20 — 1:2. Основин — 3 (бол., Бек, Бутузов), 49:06 — 1:3. Шашков — 2 (п.в., Аланов), 57:26 — 1:4.

Вратари: Кульбаков (55:38 — 57:26, 58:44) — Красоткин.

Штраф: 16 — 12.

Броски: 40 (12+17+11) — 25 (6+7+12).

Судьи: Белов, Оскирко.

12 августа. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 700 зрителей.