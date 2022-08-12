СК возбудил дело после гибели 14-летнего хоккеиста от попадания шайбы в грудь на тренировке

Смерть хоккеиста Всеволода Малкова от попадания шайбы в грудь на тренировке повлекла возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Инцидент произошел в четверг, 11 августа, на тренировке в спортивном комплексе Петроградского района в Санкт-Петербурге.

Как рассказали в городском ГСУ СКР, шайба угодила 14-летнему хоккеисту под защитный доспех формы во время отработки игровых моментов.

«Следственно-оперативная группа проводит комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», — сообщили РЕН ТВ в ведомстве.

Проверку организовала и районная прокуратура — специалисты дадут правовую оценку исполнению федерального законодательства. Также будут установлены причины и обстоятельства трагедии и, при наличии оснований, приняты меры реагирования.

Накануне во время одного из упражнений на тренировке команды школы СКА 2008 г.р. шайба попала Малкову в грудь. Врач команды оказал хоккеисту помощь и вызвал врачей, которые провели все реанимационные мероприятия. Сердце мальчика смогли запустить, его доставили в больницу, но в реанимации он скончался.