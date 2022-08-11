На тренировке команды 2008 года рождения скончался юный хоккеист школы СКА

11 августа произошла трагедия — в результате несчастного случая, произошедшего на тренировке команды школы СКА 2008 г.р., скончался юный хоккеист Всеволод Малков, сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца. Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь, которая провела все реанимационные мероприятия. Сердце Всеволода смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось.

«Хоккейный клуб СКА выражает глубочайшие соболезнования родителям, близким и друзьям Всеволода. Клуб окажет всю необходимую помощь семье погибшего, а также проведет внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего», — говорится в заявление клуба.