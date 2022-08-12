«Нефтехимик» заключил полноценный контракт с 19-летним защитником Кашниковым

«Нефтехимик» заключил двухлетний полноценный контракт с защитником Евгением Кашниковым, сообщает пресс-служба клуба.

С 25 июля 19-летний игрок находился в команде на пробном контракте.

В 2021 году Кашников был задрафтован клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» под общим номером 199.

Предыдущий сезон защитник провел в команде «Гатино Олимпикс» из главной молодежной хоккейной лиги Квебека. Он принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата и набрал 32 (13+19) очка. В плей-офф на его счету две голевые передачи в семи играх.