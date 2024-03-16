Плющев выбрал самую интересую пару второго раунда плей-офф КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал самую интересную пару во втором раунде Кубка Гагарина.

«Я думаю, что самой интересной парой для меня будет матч «Магнитка» — «Спартак», — цитирует Плющева LiveResult.ru.

В первом раунде плей-офф КХЛ «Спартак» одержал победу в серии с «Северсталью» (4-1), а «Металлург» прошел «Амур» (4-2).

Стартовый матч между московской и магнитогорской командами во втором раунде Кубка Гагарина пройдет 17 марта.