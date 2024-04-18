Плющев: «В финале Кубка Гагарина нет фаворитов, обе команды способны выиграть»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом».

«Не знаю, сколько матчей понадобится командам, но то, что будет тяжелая борьба — это точно. Для меня здесь нет фаворитов, так как обе команды способны выиграть Кубок Гагарина», — приводит слова Плющева Metaratings.ru.

Первая игра в серии пройдет 18 апреля в Магнитогорске. Начало — в 17.00 мск.