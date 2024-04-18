Ларионов заявил, что «Торпедо» удалось избавиться от токсичных людей

Читать «СЭ» в

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, что клубу по ходу сезона удалось избавиться от токсичных людей.

«Были небольшие шероховатости, внесли коррективы, убрали токсичных людей, возможно, надо было сделать это раньше», — приводит ТАСС слова Ларионова.

В плей-офф тренер вывел из состава основной команды защитника Антона Сизова и бывшего капитана команды Алексея Кручинина.

В первом раунде плей-офф «Торпедо» проиграло СКА.