Ларионов заявил, что «Торпедо» удалось избавиться от токсичных людей
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, что клубу по ходу сезона удалось избавиться от токсичных людей.
«Были небольшие шероховатости, внесли коррективы, убрали токсичных людей, возможно, надо было сделать это раньше», — приводит ТАСС слова Ларионова.
В плей-офф тренер вывел из состава основной команды защитника Антона Сизова и бывшего капитана команды Алексея Кручинина.
В первом раунде плей-офф «Торпедо» проиграло СКА.
Источник: ТАСС
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|68
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|34
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|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
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|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
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|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
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|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
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