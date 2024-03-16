Плющев: «Думаю, что «Автомобилист» очень серьезно настроен на серию со СКА»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о серии второго раунда Кубка Гагарина между СКА и «Автомобилистом».

«Что касается пары СКА — «Автомобилист», то екатеринбуржцы в первый раз так высоко поднялись, думаю, что ребята настроены очень серьезно. Не думаю, что они выполнили задачу и будут на этом останавливаться, и уходить в отпуск. Я считаю, что битва предстоит не из легких для одной и для другой команды», — приводит слова Плющева LiveResult.ru.

Первая игра в серии пройдет 17 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 мск.

В первом раунде армейцы выбили «Торпедо». Екатеринбуржцы прошли «Ак Барс».