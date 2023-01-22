Писарев рассказал, когда сборная России опубликует список игроков на мартовский тренировочный сбор
Тренер сборной России Николай Писарев рассказал «СЭ», когда будет опубликован список игроков на мартовские тренировочные сборы.
— Были ли у вас какие-то пожелания к тренерам, которые проводят сборы?
— Я общаюсь со всеми, как себя чувствуют футболисты. Есть команды, где поменялись тренеры. Есть понимание, что есть окна ФИФА, РФС нам ищет соперника. Мы должны быть готовы в начале марта дать список игроков. Каждый день важен для того, чтобы общаться и смотреть.
— Беспокоит ли чье-то состояние из потенциальных игроков сборной России?
— Нет, все в строю. Ни у кого нет серьезных повреждений. Надеюсь, что так и дальше будет.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|55
|42
|13
|88
|2
|ЦСКА
|52
|34
|18
|74
|3
|Динамо М
|54
|32
|22
|72
|4
|Локомотив
|54
|31
|23
|70
|5
|Торпедо
|53
|33
|20
|70
|6
|Витязь
|52
|25
|27
|58
|7
|Спартак
|54
|24
|30
|55
|8
|Динамо Мн
|53
|21
|32
|53
|9
|Северсталь
|53
|20
|33
|52
|10
|Куньлунь
|54
|19
|35
|43
|11
|Сочи
|53
|6
|47
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|54
|33
|21
|70
|2
|Автомобилист
|53
|30
|23
|68
|3
|Металлург
|53
|29
|24
|66
|4
|Авангард
|52
|31
|21
|66
|5
|Ак Барс
|53
|29
|24
|66
|6
|Сал. Юлаев
|53
|27
|26
|63
|7
|Адмирал
|54
|27
|27
|60
|8
|Барыс
|55
|24
|31
|52
|9
|Амур
|52
|23
|29
|52
|10
|Трактор
|53
|22
|31
|52
|11
|Нефтехимик
|53
|24
|29
|51
Результаты / календарь
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
|22.01
|13:00
|
Спартак – Сочи
|2 : 0
|22.01
|17:00
|
Куньлунь – Витязь
|- : -
|22.01
|17:00
|
Локомотив – Сал. Юлаев
|- : -
|22.01
|17:00
|
Нефтехимик – Авангард
|- : -
|22.01
|17:00
|
Северсталь – Динамо Мн
|- : -
Новости