КХЛ: «Локомотив» — «СЮ», «Нефтехимик» — «Авангард» и другие матчи 22 января

Регулярный чемпионат КХЛ.

22 января, воскресенье

17.00 (мск) «Локомотив» — «Салават Юлаев»

17.00 «Нефтехимик» — «Авангард»

17.00 «Северсталь» — «Динамо» (Минск)

17.00 «Спартак» — «Сочи»

17.00 «Куньлунь» — «Витязь»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут