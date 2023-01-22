Гришин: «Вообще, в КХЛ нет «подарков». Каждая команда может обыграть каждую»

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:0).

«После победы всегда хорошие эмоции! Неплохие бывают даже после поражений некоторых, а после победы — тем более! Серьезно настраивались на игру, кое-какие моменты отрабатывали на тренировках, настаивали ребят на агрессивные, самоотверженные действия. Сегодня, думаю, все это удалось. Хотелось бы получше реализацию моментов, но доволен тем, что есть сейчас. Соперник сделал выводы после первого периода, стал более агрессивно действовать во втором и нам пришлось потратить время, чтобы снова найти свою игру. Думаю, ребята будут двигаться в том же направлении.

Изменения в тренерском штабе? Игорь Сергеевич (Уланов) имеет опыт работы в КХЛ, это нам пригодится. Весь тренерский штаб знает, какие у нас проблемы с обороной. Думаю, мы и так шли в правильном направлении, в плане улучшения обороны, но Игорь Сергеевич принесет какие-то новые идеи со своей стороны. Теперь станет еще лучше.

«Сочи» — команда-подарок? Не могу так сказать. Вообще, в КХЛ нет «подарков». Каждая команда может обыграть каждую. «Сочи» обладает неплохим составом, я работал со многими ребятами оттуда в разных сборных, а раз игроки приглашаются в сборные, значит, у них есть определенный набор навыков и умений. Да, что-то не ладится, но они тоже ищут пути для улучшения своей игры. Нам сегодня просто не было», — цитирует тренера сайт КХЛ.