Паскуале: «Отклонил предложения из НХЛ, чтобы остаться в России»

Вратарь «Металлурга» Эдди Паскуале рассказал, почему решил вернуться в Россию.

— Когда сезон закончился, между чем и чем вам пришлось выбирать, думая о следующем?

— Изначально рассчитывал остаться в Ярославле. Но они объявили, что не планируют использовать легионеров. Агент сообщил, что во мне заинтересованы несколько клубов. Против Магнитогорска, как вы заметили, я играл удачно (смеется), арена здесь мне нравится, в составе есть несколько знакомых ребят, плюс еще трое канадцев, тренер вратарей говорит по-английски... Все совпало.

— Были какие-то сомнения или страхи по поводу возвращения в Россию?

— Нет. Я был здесь в прошлом сезоне, когда началась «политика». И чувствовал себя в безопасности. В России прекрасно относятся ко мне. Мне нравится здесь. Если бы не нравилось, меня бы тут не было, правда? У меня были варианты с возвращением на родину — предложения от клубов НХЛ. Но я отклонил их, чтобы остаться в России, — приводит слова Паскуале пресс-служба клуба.