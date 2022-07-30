Паскуале: «Отклонил предложения из НХЛ, чтобы остаться в России»
Вратарь «Металлурга» Эдди Паскуале рассказал, почему решил вернуться в Россию.
— Когда сезон закончился, между чем и чем вам пришлось выбирать, думая о следующем?
— Изначально рассчитывал остаться в Ярославле. Но они объявили, что не планируют использовать легионеров. Агент сообщил, что во мне заинтересованы несколько клубов. Против Магнитогорска, как вы заметили, я играл удачно (смеется), арена здесь мне нравится, в составе есть несколько знакомых ребят, плюс еще трое канадцев, тренер вратарей говорит по-английски... Все совпало.
— Были какие-то сомнения или страхи по поводу возвращения в Россию?
— Нет. Я был здесь в прошлом сезоне, когда началась «политика». И чувствовал себя в безопасности. В России прекрасно относятся ко мне. Мне нравится здесь. Если бы не нравилось, меня бы тут не было, правда? У меня были варианты с возвращением на родину — предложения от клубов НХЛ. Но я отклонил их, чтобы остаться в России, — приводит слова Паскуале пресс-служба клуба.
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
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|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
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Металлург - Авангард
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
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СКА - Динамо Мн
4 - 0
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Динамо М - Северсталь
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Металлург - Барыс
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
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ЦСКА – Металлург
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