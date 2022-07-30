Гусманов высказался об уходе Ника Бэйлина из «Трактора»

Бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов высказался об уходе Ника Бэйлена из клуба.

«Бэйлен — профессионал, который хорошо относится к своему делу. Никаких проблем с ним не было. Какие-то вопросы, недопонимания спокойно решались после общения.

Большая ли потеря его уход? К Бэйлену были претензии по игре в обороне, но все знают его качества атакующего защитника. В этом плане заменить его будет тяжело, он получал в команде много игрового времени. Сейчас менеджерам и тренерскому штабу надо будет искать хоккеистов на его место. Теперь и для молодых игроков появится возможность выйти на новые для себя роли в команде», — приводит слова Гусманова «РБ Спорт».

Контракт 32-летнего хоккеиста с «Трактором» был расторгнут по соглашению сторон. Права на игрока в КХЛ до окончания сезона-2024/25 остаются у клуба.

В прошлом сезоне Бэйлен провел 49 матчей за челябинскую команду и набрал 42 (6+36) очка в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф у него 15 игр и 8 (4+4) очков.