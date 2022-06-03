Стала известна зарплата новичка «Магнитки» Паскуале

Магнитогорский «Металлург» подписал однолетний контракт с вратарем Эдди Паскуале, который покинул «Локомотив».

Как стало известно «СЭ», 31-летний Паскуале получит около 62 миллионов рублей за сезон.

В прошлом сезоне канадец провел в регулярном чемпионате за ярославцев 38 матчей, в которых пропускал в среднем по 1,99 шайбы за игру и отразил 91,6% бросков.