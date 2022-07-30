Бывший нападающий «Нефтехимика» Дэн Секстон подписал контракт с «Векше»

Американский нападающий Дэн Секстон перешел в «Векше», сообщает пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее Секстон выступал за «Нефтехимик» в КХЛ. В 46 матчах регулярного сезона он набрал 24 (7+17) очка, добавив к этому 1 (0+1) очко в двух матчах плей-офф.