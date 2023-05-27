Паремузов заявил, что Хацей был хорошим и честным человеком
Известный агент Сергей Паремузов выразил соболезнования семье хоккеиста и спортивного функционера Евгения Хацея.
«Я выражаю свои соболезнования родным и близким Евгения Хацея. Он ушел в молодом возрасте, и это большая потеря для нашего хоккея. Мы были с ним хорошо знакомы по его работе и в «Югре», и в «Авангарде». У нас были близкие профессиональные отношения. Он был хорошим, честным человеком. Два года назад ушел и его брат — Игорь Хацей. Таких людей очень сильно будет не хватать», — приводит слова Паремузов а «РБ Спорт».
Евгений Хацей скончался на 47-м году жизни, причиной смерти стал сердечный приступ. В своей карьере хоккеист выступал за «Мечел», «Торпедо» (Ярославль), «Металлург» (Магнитогорск), «Амур», «Сибирь», «Авангард» и «Витязь».В мае 2022 года Хацей стал директором Академии «Авангард». Ранее он работал генеральным менеджером «Югры» и директором по хоккейным операциям «Авангарда».
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3