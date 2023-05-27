Паремузов заявил, что Хацей был хорошим и честным человеком

Известный агент Сергей Паремузов выразил соболезнования семье хоккеиста и спортивного функционера Евгения Хацея.

«Я выражаю свои соболезнования родным и близким Евгения Хацея. Он ушел в молодом возрасте, и это большая потеря для нашего хоккея. Мы были с ним хорошо знакомы по его работе и в «Югре», и в «Авангарде». У нас были близкие профессиональные отношения. Он был хорошим, честным человеком. Два года назад ушел и его брат — Игорь Хацей. Таких людей очень сильно будет не хватать», — приводит слова Паремузов а «РБ Спорт».

Евгений Хацей скончался на 47-м году жизни, причиной смерти стал сердечный приступ. В своей карьере хоккеист выступал за «Мечел», «Торпедо» (Ярославль), «Металлург» (Магнитогорск), «Амур», «Сибирь», «Авангард» и «Витязь».В мае 2022 года Хацей стал директором Академии «Авангард». Ранее он работал генеральным менеджером «Югры» и директором по хоккейным операциям «Авангарда».