Ротенберг: «Нужно работать с детьми с самого раннего возраста. Не скажу, что наши не умеют делать что-то, что умеет Макдэвид»
Главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг рассказал, что нужно для того, чтобы вывести хоккей в стране на новый уровень.
«Весь опыт, который у меня есть, я пытаюсь максимально применить к детям. Это правильный подход — мы хотим с явным преимуществом обыгрывать любую команду. Будь то Канада, Финляндия или США — без разницы. Для этого нужно работать с детьми с самого раннего возраста. Как было в Советском Союзе, как делают сейчас в Канаде и Финляндии. Нужно сделать еще лучше — готовить детишек с самого раннего возраста, хоть это и требует времени, но тем интереснее. Через 10 лет мы увидим совершенно другой уровень этих ребят. Мы не будем говорить, что Макдэвид умеет делать какие-то вещи, которые наши ребята не умеют. Наши ребята будут желать это лучше, чем Макдэвид или Маккэнн, я уверен. Но это ежедневная работа и важно образование — 50 процентов образования, 50 процентов спорта. И разные виды спорта, не только тренировки на льду, а то там многие перебарщивают. Обращаюсь к родителям, не надо перебарщивать», — сказал Ротенберг.
В мае «Россия 25» под руководством Ротенберга провела турне, в котором одержала 6 побед и 2 раза уступила сборной Белоруссии, а также 1 раз обыграла Казахстан.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3