Ротенберг: «Нужно работать с детьми с самого раннего возраста. Не скажу, что наши не умеют делать что-то, что умеет Макдэвид»

Главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг рассказал, что нужно для того, чтобы вывести хоккей в стране на новый уровень.

«Весь опыт, который у меня есть, я пытаюсь максимально применить к детям. Это правильный подход — мы хотим с явным преимуществом обыгрывать любую команду. Будь то Канада, Финляндия или США — без разницы. Для этого нужно работать с детьми с самого раннего возраста. Как было в Советском Союзе, как делают сейчас в Канаде и Финляндии. Нужно сделать еще лучше — готовить детишек с самого раннего возраста, хоть это и требует времени, но тем интереснее. Через 10 лет мы увидим совершенно другой уровень этих ребят. Мы не будем говорить, что Макдэвид умеет делать какие-то вещи, которые наши ребята не умеют. Наши ребята будут желать это лучше, чем Макдэвид или Маккэнн, я уверен. Но это ежедневная работа и важно образование — 50 процентов образования, 50 процентов спорта. И разные виды спорта, не только тренировки на льду, а то там многие перебарщивают. Обращаюсь к родителям, не надо перебарщивать», — сказал Ротенберг.

В мае «Россия 25» под руководством Ротенберга провела турне, в котором одержала 6 побед и 2 раза уступила сборной Белоруссии, а также 1 раз обыграла Казахстан.